Karjalan tullimiehet kilpailevat suomen kielen taidoissa

Tullimiesten suomen kielen kilpailusta on tullut hyvä perinne Karjalan tullissa. Tänä vuonna kilpailu pidettiin Petroskoissa jo neljättä kertaa.

– Karjalan tullissa on kiinnitetty suurta huomiota tullimiesten kielikoulutukseen. He ottavat vastaan suomalaisia rajanylityspaikoilla, ja olisi hyvä, että he ymmärtäisivät toisiaan, Karjalan tullin henkilöstöpolitiikan varapäällikkö Vjatšeslav Sidorovitš sanoi.

Suomen kieltä on opetettu Karjalan tullimiehille täydennyskoulutusohjelman mukaan Petroskoin valtionyliopistossa vuodesta 2009. Kielikursseilla on käynyt tähän saakka yli 50 henkilöä.

Tänä vuonna tulli teki yliopiston kanssa jatkosopimuksen suomen kielen kursseista. Ne pidetään kolmen vuoden aikana kaksi kertaa vuodessa. Joka kurssi kestää kaksi viikkoa, yhteensä 72 tuntia.

— On hauska, että Luoteis-Venäjän tullihallinto on hyödyntänyt kokemustamme ja suomen kielen kursseja pidetään nyt Pietarissakin. Niihin kutsutaan myös Karjalan tullimiehiä, Sidorovitš huomautti.

Tullimiesten suomen kielen kilpailuja on järjestetty vuodesta 2013. Tuomaristossa on aina ollut yksi suomalainen. Tänä vuonna suomalaistuomari oli ensi kertaa Suomen tullin edustaja, tulliylitarkastaja Pasi Toivanen.

– Suomen ja Karjalan tullit ovat tehneet viime vuosina aktiivista yhteistyötä, erityisesti koiratoiminnan alueella. Kielikurssien järjestäminen voi olla uusi alue, jolla tätä yhteistyötä voidaan laajentaa, Toivanen totesi.

Kielikoulutusta voisi edistää Toivasen mukaan Venäjän ja Suomen tullien viime vuonna allekirjoittaman pöytäkirjan puitteissa. Tarkoituksena on nostaa tullimiesten ammattitaitoa molemmin puolin rajaa. Konkreettisista toimenpiteistä keskustellaan Moskovan tulliakatemiassa marraskuussa 2017.

– Uskon, että kielikoulutus voisi olla konkreettinen asia, jota aloitettaisiin jo ensi vuonna, Toivanen sanoi.

Petroskoin yliopiston järjestämien kielikurssien rinnalla Karjalan tulli järjestää myös omaa suomen kielen opetusta työntekijöilleen. Opettajana toimii Tullin tilasto-osaston johtaja Liina Pelli.

Kielenopetus tapahtuu etäopetuksena videoseminaarien muodossa. Seminaarit pidetään neljä kertaa vuodessa.

