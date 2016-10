Pohjois-Karjalaan poikkeusluvat 33 ilveksen pyyntiin

Pohjois-Karjalan maakunnan alueelle on myönnetty luvat 33 ilveksen kannanhoidolliseen poikkeuspyyntiin. Riistakeskus on kohdentanut luvat maakunnan vahvimmille ilvesalueille. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Pohjois-Karjalan ilveskanta on hieman pienentynyt edellisvuodesta.

Ilvesten poikkeuspyynnin avulla ilveskanta pyritään pitämään vakaana ja ihmisarkana, ja pyynnissä suositellaan poistamaan ensisijaisesti asutuksen läheisyydessä liikkuvia tai muutoin ongelmia aiheuttavia yksilöitä. Lupien kohdentamisessa on käytetty apuna tehtyjä ilveshavaintoja ja riistavahinkorekisteriä.

Luonnonvarakeskus on arvioinut Pohjois-Karjalan ilveskannaksi ennen alkavaa metsästyskautta 240–250 yksilöä. Vuotta aiemmin ilveksiä arvioitiin olleen maakunnassa 265–275 yksilöä.

Arvio ilvesten määrästä perustuu petoyhdyshenkilöiden tarkastamiin ja kirjaamiin näkö- ja jälkihavaintoihin. Kannanarvioinnissa erityisen tärkeitä ovat pentueista tehdyt havainnot.

Vuonna 2015 arvioitiin Pohjois-Karjalan alueella liikkuneen 40–43 ilvespentuetta. Vuotta aiemmin pentueita arvioitiin olleen 44-47. Maakunnan tihein ilveskanta on edelleen Juuan riistanhoitoyhdistyksen alueella.

Riistanhoitoyhdistyksittäin tarkasteltuna poikkeusluvat jakautuvat seuraavasti: Juuan riistanhoitoyhdistys 6 kappaletta, Ilomantsi ja Lieksa 4 kappaletta, Tohmajärvi-Värtsilä ja Nurmes 3 kappaletta, Eno, Joensuun seutu, Kitee, Liperi, Polvijärvi ja Valtimo kukin 2 kappaletta ja Tuupovaara 1 kappale.

Edellisellä metsästyskaudella Pohjois-Karjalan ilvessaalis oli 43 yksilöä. Riistantutkimuksen arvion mukaan koko maan ilveskanta on nyt 2 490-2 560 aikuista eläintä. Ilveksen metsästysaika alkaa joulukuun alussa ja päättyy helmikuun lopussa.