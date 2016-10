Valkiajärven ahven palkittiin Vuoden luontokuva -kilpailussa

Joensuulaisen freelance-kuvaajan Jarno Artikan Kiteen Valkiajärvellä otettu Järven Tarina tuhoutuu - kuva tuli toiseksi Vuoden luontokuva -kilpailun Muut eläimet -sarjassa. Kahden minuutin mittaisella vapaasukelluksella otetussa kuvassa on noin puolen kilon ahven taustallaan lajitovereitaan.

– Suomessa on korkeintaan kourallinen paikkoja, joissa tällaisen kuvan ottaminen on ylipäänsä mahdollista, Artika sanoo.

Kirkasvetisestä Valkiajärvestä tuli tunnettu suositun Järven tarina -dokumentin myötä. Järven rannat omistava UPM haluaisi kaavoittaa alueelle mökkitontteja, mikä pilaisi Artikan mielestä ainutlaatuisen luontokohteen.

– Vedenalaista luontoa ei osata Suomessa arvostaa. Kyseessä on sama asia kuin Lieksa kaavoittaisi Ukko-Kolin huipulle pari huvilatonttia, hän vertaa.

Kiteen kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa maanantaina.

Vuoden luontokuvaksi valittiin saarijärveläisen Juha-Pekka Paanasen otos Kiiruna maailman laidalla.