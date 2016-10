Historian opiskelijat pitävät turvapaikanhakijoille Suomen historian kurssin Paiholassa - tarkoitus auttaa sopeutumista

Itä-Suomen yliopiston historian opiskelijat pitävät Suomen historian peruskurssin turvapaikanhakijoille Paiholan vastaanottokeskuksessa Kontiolahdella.

Opiskelijoiden ainejärjestö Varnitsa ry:n järjestämä kurssi koostuu viidestä luennosta, joista neljä pidetään Paiholassa. Luennoilla käsitellään sekä Suomen historiaa että erilaisia yhteiskunnallisia aiheita.

Historian opiskelijat uskovat, että historian perusteiden tunteminen helpottaa huomattavasti uuteen maahan ja kulttuuriin sopeutumista.

Tarkoituksena on myös, että kurssin viidennen luennon pitäisivät turvapaikanhakijat yliopistolla Joensuussa.

Kurssia on toteuttamassa 21 historian opiskelijaa ja luentojen kielenä on selkosuomi. Paikalla on arabiankielen tulkki.