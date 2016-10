Ilomantsilainen glögi matkaa Saksan joulutoreille

Glögi liplattaa pikku hiljaa isossa pahvilaatikossa olevaan valtavaan muovipussiin.

Samanlaiseen kuin missä hanapakkausviinit ovat, mutta vain moninkertaisesti isompaan, tuhannen litran vetoiseen pussiin.

Ilomantsista glögilaatikot matkaavat Saksan joulutoreille kilpailemaan paikallisen glühweinin kanssa viluisen joulukansan roposista.

Kaikkiaan Valamon ja Hermannin viinitilan tekemää glögiä lähtee tänä jouluna Saksaan lähes satatuhatta litraa.

– Tämä taitaa olla kuudes tai seitsemäs joulu, kun meidän glögiämme menee Saksaan, kertoo toimitusjohtaja Harri Turunen.

Tänä jouluna vientimäärä on kuitenkin selvästi aiempaa suurempi.

– Toivottavasti kasvu-ura jatkuu tulevaisuudessakin ja glögi avaa tietä muillekin tuotteillemme. Vaikka glögisesonki on kiivas, on se myös lyhyt.

Glögiä lukuun ottamatta Hermannin Viinitilan ulkomaanvienti on melko pientä. Japaniin on viety juomia jo vuodesta 2000, mutta sinnekin menee vain joitakin tuhansia pulloja vuodessa.

Vientiä muihin maihin on vielä tätäkin pienempää ja sattumanvaraisempaa.

– EU:n sisällä vienti on helppoa, koska tämä on sisämarkkina-alue, mutta EU:n ulkopuolelle viemisessä on omat mutkansa.

Valamo-brändin alla tekeillä olevasta viskistä on tarkoitus sorvata seuraava vientituote.

– Suomi on liian pieni markkina-alue viskille. Selkeänä tähtäimenä on ulkomaanvienti, Turunen sanoo.