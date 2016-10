Palkittua Kalevala-giniä valmistetaan autotallissa Kiteellä

Alkon hyllyssä on kaunis ginipullo. Ja se on ilmeisesti suomalaista tekoa, kun nimenä on Kalevala.

Mutta mitäs ihmettä, tämähän on tehty Kiteellä.

Ruppovaarassa vanhassa pihapiirissä on tehty maailmalla jo mainetta ja palkintoja niittänyttä giniä vuodesta 2010. Aluksi toiminimellä ja kaupallisesti pari vuotta. Kerrallaan giniä valmistuu noin sata litraa.

Voitokas resepti on salaisuus, luonnollisesti.

– Sen verran voin paljastaa, että pääraaka-aine katajan lisäksi tässä maistuvat vadelmanlehdet ja ruusunnuput, kertoo Moritz Wüstenberg.

Monesta muusta ginistä Kalevala eroaa siinä, että se on suunniteltu juotavaksi raakana, ei paukun osana.

Kalevala Gin on paikallinen tuote, mutta ei se ole monelle välttämättä tuttu. Tämä johtuu siitä, että Wüstenbergin tähtäimessä ovat alusta alkaen olleet vientimarkkinat.

Vuosituotantomäärä on tällä hetkellä 6 000–7 000 litraa, mutta sitä on tarkoitus kasvattaa.

Kalevala-nimellä tehdään myös vodkaa. Kysyntä on kovaa ja Wüstenbergillä on käsissään positiivinen ongelma.

– Tuotanto on loppuvuoden osalta loppuunmyyty. Pystymme toimittamaan sovitut tuotteet asiakkaillemme, mutta uusille asiakkaille olemme joutuneet myymään ei oota.

Alkuvuodesta Iso-Britanniaan lähtee 12 000 pulloa giniä.

Tämä on melkoinen määrä, ottaen huomioon, että Wüstenbergin tislaamo sijaitsee hänen perhetilansa autotallissa.

– Aluksi käytössä oli puolikas autotalli, nyt jo koko talli. Autot seisovat ulkona, Wüstenberg nauraa.

Aiheesta kirjoitettiin lisää lauantain Karjalaisessa.