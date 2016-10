Vesisiippa halutaan säilyttää Ilosaaren Kaluvirrassa

Tieto lepakoista ja niiden elämästä lisääntyy hiljalleen koko ajan, vaikka vastausta vaille olevia kysymyksiä on jäljellä hyvin paljon.

Kiinnostus lepakoita kohtaan on kuitenkin kasvanut Suomessa aivan viime vuosien aikana. Näin myös Pohjois-Karjalassa, jossa on pidetty lepakkoleiri jo kolmena kesänä peräkkäin.

– Ehkä meitä on täällä kaikkiaan kymmenkunta tai vähän alle. Sen verran kuitenkin, että pitäisi panna pystyyn lepakkokerho, joka järjestäisi retkiä ja muita juttuja, Helena Haakana ja lepakoista pro gradu -tutkielmaa Itä-Suomen yliopistoon tekevä Petra Rinne kertovat.

Suomessa on tavattu 13 lepakkolajia, Pohjois-Karjalassa seitsemän. On ilmeistä, että lajien määrä kasvaa niin valta- kuin maakunnallisestikin pikkuhiljaa ilmaston lämpenemisen takia aivan kuten on jo todettu tapahtuvan lintujen kohdalla.

Tunnetusti lepakoita elelee myös aivan Joensuun ydinkeskustassa. Kun Ilosaari on juuri nyt käymässä läpi rajua rakennesaneerausta, pelkona on ollut, miten Kaluvirrassa ruokailevien vesisiippojen käy.

Aivan uusimpien tietojen mukaan huoleen ei pitäisi olla aihetta. Pohjois-Karjalan ely-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntija Mika Pirinen ja kaupungin ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen neuvottelivat asiasta tiistaina ja päätyivät ehdottomaan tekniselle virastolle joitakin muutoksia Ilosaaren suunnitelmiin.

– Ehdotimme, että Kaluvirran rantavyöhykkeelle tulee yhtenäinen ja korkea puurivistö mahdollisimman nopeasti kasvavia puita. Sen lisäksi esitimme, että joitakin valaisimia otetaan pois ja joidenkin muiden valokeiloja säädetään niin, ettei hajavaloa pääse Kaluvirtaan, Pirinen kertoo.

Teknisestä virastosta vastattiin, että tämä sopii. Yksityiskohdat hiotaan vielä ensi keväänä, kun hommiin ryhdytään.

Vesisiipat saalistavat mieluimmin pimeässä tai mahdollisimman hämärässä, joten liika valaistus ajaisi ne varmasti pois Kaluvirrasta.

Lue lisää tiistain Karjalaisesta.