Hilda Ruuskanen, 95, on Kolin vanhin - "Kun on vähään tottunut, niin on ihan tyytyväinen"

Kolin kylän vanhin asukas, tiistaina 25. lokakuuta 95 vuotta täyttävä Hilda Ruuskanen kertoo eläneensä miellyttävän ja vaihtelevan elämän.

– Olen pyörinyt pitkin poikin, eikä minulla ole ollut mitään suuria vastoinkäymisiä. Elämä on ollut myönteistä, joten siinä mielessä sitä on ilo muistella. Kohtalo on vain kuljettanut minua hissun kissun eteenpäin, yhä omassa kodissaan asuva Ruuskanen sanoo.

Jatkosodan aikana Ruuskanen toimi aluksi varuslottana Joensuun sairaalan varusvarastossa, josta hänet komennettiin rintaman taustajoukkoihin muonituslotan tehtäviin. Tie vei liikkuvan autokorjaamon mukana Latvan ja Tokarin kautta Äänislinnaan, eli nykyisen Petroskoin kaupunkiin.

Muonituslotat valmistivat sotilaille ruokaa. Koska Ruuskanen oli liikkuvan korjaamon matkassa, väki ympärillä vaihtui tiheään.

– Muualta autoja korjattavaksi tuoneet miehet ihmettelivät ruokaa hakiessaan, että kun meillä on vain hunajavettä, niin miten teillä on mehua? No, meillä oli punaisesta kreppipaperista tehdyt verhot, ja sitä paperia me kastettiin aavistuksen verran siihen hunajaveteen. Sitten meillä oli punaista mehua, Ruuskanen muistelee naureskellen.

– Semmoinenkin on jäänyt mieleen, että saimme sellaisia jäisiä lihapaloja, jotka olivat aika isoja. Olisivatko tulleet jostain Amerikasta lahjana. Se oli oikeaa lihaa, ja olihan meillä purkkilihaakin.

Jo pikkulotissa mieleen iskostunut isänmaanrakkaus sai Ruuskasen lähtemään lotaksi.

– Oli mielenkiintoista lähteä seuraamaan, miten isänmaan puolesta taisteltiin ja miten sitä puolustettiin. Se oli myös lottien tehtävä.

Sodan lopputuloskaan ei ole jäänyt kaivertamaan Ruuskasen mieltä.

– Mentiin toivorikkaana eteenpäin, mutta huomattiin, että eihän tässä kannata edemmäs mennä. Ei tästä tule valmista kuitenkaan.

Ruuskanen muutti puolisonsa autoilija Benjam Ruuskasen kotikaupunkiin Lieksaan, josta avioparin tie vei sodan jälkeen Kolille. Siellä Ruuskanen on nyt asunut yli 70 vuoden ajan.

– Juuret ovat niin syvällä, että vaikea tästä on pois lähteä, Ruuskanen pohtii.

Linja-autokuljettajana työskennellyt Benjam Ruuskanen ryhtyi ajamaan Kolilla taksia. Ruuskaset perustivat myös autokorjaamon ja bensiiniaseman.

– Sitten hankittiin toinen liikennelupa, ja minä ajoin toista autoa 17 vuoden ajan.

Ruuskanen teki myös mittavan uran kolilaisissa järjestöissä, kuten marttayhdistyksessa ja SPR:n Kolin osastossa.

Ikäisekseen Ruuskanen on yhä pirteässä kunnossa, vaikka vointi on huonontunut jonkin verran tämän syksyn aikana.

– Sairauksia minulla ei ole ollut ja lääkkeitä en käytä. Kun lääkäri ei ole määrännyt, niin en ole ruvennut itsekään syömään. Unilääkettä otan silloin tällöin ja vitamiinia kyllä syön, Ruuskanen kertoo.

Nykyisin Ruuskasen päivärytmiin kuuluu pieni lepohetki, askartelua ja puolisen tuntia ulkoilua joka päivä.

– Ne kun jaksan tehdä, niin olen tyytyväinen. Kävelemään ei tee enää mieli, mutta kirkon lenkin joskus kiertelen.

– Televisiota seuraan ja Pressiklubi on mielikatsottavaa. Kirkon kuuntelen radiosta aamuisin ja iltaisin.

Kodinhoitaja käy auttamassa arkisissa askareissa kahdesti viikossa. Veteraaniruoka tuodaan Ruuskaselle arkisin Kolin koululta.

– Ei minulla ole valittamisen aihetta. Kun on vähään tottunut, niin on ihan tyytyväinen.

Ruuskasen vanha ystäväpiiri on tosin hiipunut vuosien saatossa lähes olemattomiin.

– Kaikki eivät ole jaksaneet elää yhtä kauan kuin minä, ja ystävien poistuttua yksinäisyys on nyt harmin paikka. Seuraa kaipaisin enemmän, mutta eihän minusta itsestänikään taida olla enää seuralaiseksi, Ruuskanen juttelee.

Lue koko haastattelu tiistain Karjalaisesta.