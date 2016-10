Lieksan Lehti: Kolin kallioperään porataan kaksi 400-metristä reikää

Ukko-Kolin hotellikiinteistö ja Kolin kansallispuiston luontokeskus Ukko on tarkoitus lämmittää tulevaisuudessa öljyn sijasta maalämmöllä. Molemmat kiinteistöt sijaitsevat Ukko-Kolin vaaran laella Kolin kansallispuistossa. Hankkeen toteuttaminen alkaa maalämpöreikien koeporauksilla lähiaikoina. Asiasta kertoi Lieksan Lehti.

- Luvat ovat kunnossa, kertoo Metsähallituksen luontopalveluiden Itä-Suomen puistoalueen erikoissuunnittelija Kyösti Tuhkalainen.

Kiinteistöt omistaa Metsähallitus. Sen lisäksi hankkeessa on mukana Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO), joka pyörittää toimintaa vuokralaisena toisessa kiinteistössä.

PKO:n kiinteistöpäällikkö Ari Korhonen korostaa, että maalämpöhanke on alkuvaiheessa ja sen toteuttamismahdollisuuksia tutkitaan koeporauksin. Kolin kallioperään porataan kaksi maalämpöreikää jopa noin 400 metrin syvyyteen.

- Kolin kallioperä on poikkeuksellinen. Se on kovaa. Koeporauksilla tutkitaan, miten poraus ylipäätään onnistuu, mikä on lämmöntuotto, minkälainen maalämpökenttä voidaan rakentaa ja sitä, onko hanke kannattava, Korhonen luettelee.

PKO:n toimitusjohtajan Juha Kivelän mukaan PKO on jo vuosia tehnyt yhteistyötä ympäristöministeriön ja Metsähallituksen kanssa, jotta hotellin lämmitysjärjestelmä saataisiin vaihdettua öljystä ympäristöystävällisempään vaihtoehtoon.

