GTK: Outokummun maaperästä löydettiin kromiesiintymiä

Geologian tutkimuskeskus on arvioinut kromin varannot maamme kallioperässä yhden kilometrin syvyyteen asti. Hyödyntämätöntä kromia voi olla muun muassa Outokummun maaperässä.

GTK rajasi yhteensä 18 aluetta, jolla voi olla löytämättömiä kerrosmyötäisten tai podiformien kromiesiintymien sisältämiä varantoja. GTK arvioi rajaamansa 18 alueen sisältävän yhteensä 32 löytämätöntä kromiesiintymää.

Pääosin esiintymät ovat Pohjois-Suomessa, mutta myös idästä Outokumpu-Jormua-vyöhykkeen ofioliiteistä löydettiin kaksi pientä kromiesiintymää. Pohjois-Suomesta GTK rajasi 16 aluetta, joilla voi olla kromiesiintymiä.

- Periaatteessa Suomen löytämättömien kromivarantojen potentiaali on kohtuullisen hyvä. Meillä on melko varmasti ainakin Kemin kaivoksen verran vielä löytämättömiä kromivarantoja. Keskimääräinen arvio on huomattavasti enemmän, mutta osa varannoista on todennäköisesti epätaloudellisia, sanoo GTK:n geologi Kalevi Rasilainen.