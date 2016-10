Oikaisu: Kontiolahden uudessa organisaatiomallissa vain kolme lautakuntaa

Karjalainen 26.10.2016: Kontiolahden kunnanhallitus käsitteli maanantain 24.10. kokouksessaan hallintosääntömuutoksia ajalle 1.1.–31.5.2017. Siun sote aloittaa toimintansa 1.1.2017, ja nyt tehdyissä hallintosääntömuutoksissa on pääasiassa huomioitu Siun soten toiminnan käynnistyminen ensi vuoden alusta. Hallintosääntöön on lisätty Siun soten neuvottelukunta ja sen tehtävät. Hallintosäännöstä on poistettu tilaajajohtajaan liittyvä ratkaisuvalta. Lisäksi siihen on tehty pieniä ajantasaisuustarkistuksia.

Nyt tehty hallintosääntöpäivitys ja uusi organisaatiouudistus 1. kesäkuuta 2017 alkaen ovat kaksi eri asiaa. Kontiolahden kunnanvaltuusto on tehnyt viime kesäkuun kokouksessaan päätöksen tulevasta organisaatiorakenteesta, joka aloittaa toimintansa seuraavan valtuustokauden alussa 1. kesäkuuta 2017. Uuden organisaatiorakenteen mukaisen hallintosäännön tekeminen on hyvässä vaiheessa ja sitä käydään läpi kunnanhallituksessa vielä loppuvuodesta. Uudessa organisaatiorakenteessa on kunnanhallituksen lisäksi vain kolme lautakuntaa: sivistyslautakunta, tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta. Kunnanhallituksella on kaksi uutta jaostoa: elinvoima- ja omistajaohjaus- sekä henkilöstö ja työllisyysjaostot. Siun sote -neuvottelukunnan lisäksi sivistyslautakunnan alaisuudessa on uusi hyvinvointi- ja osallisuusneuvottelukunta. Uuden organisaatiorakenteen mukainen uusi hallintosääntö tullaan hyväksymään kunnanvaltuustossa ensi vuoden alussa. Organisaatiouudistuksen yhteydessä hyväksyttiin myös linjauksia, jotka ovat olleet pohjana uuden hallintosäännön valmistelussa.