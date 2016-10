Muuttolintuja on maastossa yhä paljon - lumisade ei häiritse

Etutalvi ja tiistaina maahan satanut lumi eivät yllättäneet muuttolintuja, kuten ehkä autoilijoita. Muuttolintulajeja on vielä näillä leveysasteilla runsaasti ja joidenkin lajien yksilöitäkin melko paljon.

Lumella on varmasti se vaikutus, että monet lajit ja yksilöt hakeutuvat maan peityttyä valkoiseen vaippaan ruokinnoille ja muille vastaaville paikoille, joilla ravintoa on varmasti tarjolla.

Esimerkiksi keltasirkku on tyypillisesti sellainen laji, joka etsii ravintonsa kaura- ja muiltakin pelloilta niin pitkään kuin sen löytäminen niiltä on suinkin mahdollista.

Paikkalintujen lisäksi myös monet muuttolinnut osaavat hakeutua lintulaudoille loppusyksystä ja jäädä niiden turvin jopa talvehtimaan.

Tällä hetkellä maastossa näkee vielä siellä täällä esimerkiksi peippoja, järripeippoja ja punarintoja. Mustarastaat ovat suorastaan rynnistäneet pihoihin, ja jonkin verran näkee räkättirastaitakin.

Metsäautoteitä kolutessa maasta nousee lentoon yhä edelleen kulorastaita. Punakylkirastaiden yöllisiä muuttoääniä on kuulunut taivaalta aivan viime aikoihin asti.

Harvinaisuuksia on havaittu Pohjois-Karjalassa tänä syksynä niukasti, toisaalta niitä harvoja on riittänyt yllättävän myöhäiseen ajankohtaan.

Palsasirri on viihtynyt Joensuussa Höytiäisen kanavan suiston lietteillä jo yli kaksi viikkoa, ja ainakin vielä tämän viikon tiistaina lintu oli tomerasti paikallisena.

Kuhasalossa on oleillut tavallisen västäräkin seurassa harvinainen virtavästäräkki, joka on väriltään keltainen ja jonka pyrstö on vielä västäräkin pyrstöäkin pitempi.

Kiihtelysvaaran puolella Heinävaarassa on saatu ihailla kuvassa olevaa turturikyyhkyä, jonka Petri Piipponen löysi pihaltaan viime perjantaina. Tästäkin linnusta tehtiin havaintoja vielä tiistaina.

