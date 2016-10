Professori Markku Tykkyläiselle myönnetään kunniamitali

Suomen Maantieteellisen Seuran kunniamitali, Ragnar Hult –mitali myönnetään Joensuussa torstaina ja perjantaina pidettävien Maantieteen päivien yhteydessä ansioituneelle suomalaiselle maantieteilijälle, Itä-Suomen yliopiston professorille Markku Tykkyläiselle.

Mitali on perustettu vuonna 1987 dosentti Ragnar Hultin kunniaksi ja se on aikaisemmin myönnetty kolme kertaa: vuonna 2011 Matti Tikkaselle, vuonna 2013 Jarkko Saariselle ja vuonna 2014 Mari Vaattovaaralle.

Kunnianosoitusta perustellaan sillä, että professori Markku Tykkyläinen on ollut aktiivinen niin tutkimuksen kuin opetuksenkin alalla. Hän on julkaissut noin 300 tieteellistä julkaisua, artikkelia ja erilaisia muita kirjoituksia. Hän on ohjannut 23 tohtorinväitöskirjaa ja useita pro gradu –tutkielmia.

Tykkyläinen on toiminut myös Suomen Maantieteellisen Seuran puheenjohtaja vuosina 2000 ja 2001 sekä vuosina 2008 ja 2009. Sen lisäksi hän on toiminut kansainvälisen maantieteen unionin, IGU:n kansalliskomitean puheenjohtajana ja on useiden kansainvälisten tutkijayhteisöjen aktiivinen jäsen.

Tykkyläinen työskentelee Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa maaseutututkimuksen professorina. Aikaisemmin hän on työskennellyt myös yhteiskuntamaantieteen professorina Joensuun yliopistossa.