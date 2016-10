Joensuun kaupunki ja PKO allekirjoittivat torialueen vuokrasopimukset - rakentaminen pääsee käyntiin

Joensuun kauppatorin uudistaminen on edennyt yhden pykälän, kun Joensuun kaupunki ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa PKO allekirjoittivat toriparkin ja kauppahallin alueita koskevat vuokrasopimukset torstaina.

Kaupunki vuokraa torinalaisen maa-alueen PKO:lle sadaksi vuodeksi. Vuokrasopimuksen mukaan alueelle on rakennettava maanalainen pysäköintilaitos, jossa on oltava vähintään 330 autopaikkaa.

Rakennustyöt on aloitettava viimeistään 5.6.2017 ja saatettava loppuun 30.9.2018 mennessä. Vuokraa PKO maksaa maanalaisesta alueesta 500 euroa vuodessa.

- Toriparkin toteutuminen on tiikerinloikka kaupunkikeskustan ja sen kiinteistöjen sekä koko seutukunnan kehitykselle. Edistysaskel hyödyttää yhtälailla seutukunnan asukkaita kuin matkailijoitakin. Nyt kun kaupungin demokraattisesti valitut päättäjät sekä PKO:n hallitus ovat näyttäneet hankkeelle vihreää valoa, pääsemme toden teolla suunnittelemaan pysäköintilaitosta. Hankkeen yksityiskohdista kuten urakoitsijoista, rakentamisen eri vaiheista ja niiden aikatauluista ja monista muista käytännön asioista tiedotamme heti, kun suunnitelmat täsmentyvät ja aikataulut varmistuvat. Pyrimme aloittamaan rakennustöitä jo loppuvuoden aikana, PKO:n toimitusjohtaja Juha Kivelä sanoo.

Nykyisen kauppahallin tontti vuokrataan PKO:lle vuoden 2070 loppuun saakka. Vuokrasopimuksen mukaan tontille on rakennettava liikerakennus, jonka tiloista vähintään kolmannes on oltava pienliiketiloja. Näiden tilojen vuokrausmahdollisuutta on tarjottava nykyisille kauppahalliyrittäjille käypään hintaan ja tavanomaisin vuokrasopimusehdoin.

Lisäksi liikerakennukseen on tehtävä taukotila taksiautoilijoille ja tila yleiselle vessalle sekä varaus torikauppiaiden sosiaali- ja huoltotiloille. PKO maksaa nykyisen kauppahallin tontista kaupungille 18 000 euron vuosivuokraa.

- Nyt on pysäköintilaitoksen toteutuksen suunnittelun aika. Torille mahdollisesti rakennettavan liiketilan toteutus ja ratkaisut päätetään myöhemmin. Mahdollisen liikerakennuksen tarjonta on oltava laaja, laadukas, vetovoimainen sekä kaupallista aktiviteettia synnyttävä. Mikäli nuo tavoitteet eivät ole realistisia toteutettavaksi, ei Joensuun torille pidä kauppahallia rakentaa, Kivelä toteaa.

Kauppatorin uudistamiseen kuuluvat toriparkin lisäksi torin pintojen uudistaminen ja uuden torilavan rakentaminen. Lisäksi uudistuksen yhteydessä parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä keskustassa sekä keskitetään joukkoliikenteen pysäkkejä. Samassa yhteydessä uudistetaan myös Vapaudenpuistoa.

- Torin uudistaminen herättää vuosikymmeniä uinuneen kauppatorin ja koko keskustan uuteen elämään. Uudistus parantaa pysäköinnin lisäksi myös asukkaiden muita liikkumismahdollisuuksia ja nostaa ydinkeskustan viihtyisyyden aivan uudelle tasolle. Vanhasta asvalttiaukiosta tulee Joensuun sykkivä sydän, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen kertoo.

PKO vastaa toriparkin ja nykyisen kauppahallin paikalle mahdollisesti tulevan liikerakennuksen toteutuksesta ja kustannuksista. Joensuun kaupungin vastuulla on torin pintarakenteiden, torilavan ja liikennejärjestelyjen toteuttaminen.

Torin uudistamisen seuraava askel on nykyisen kauppahallin purkaminen, jonka Joensuun kaupunki aloittaa lähiviikkoina. Purkutöistä tullaan tiedottamaan erikseen aikataulujen varmistuttua.