Siun soten hallitus vahvisti asiakasmaksujen yhtenäistämisen

Siun soten hallitus on vahvistanut, että asiakasmaksut sekä omaishoidon tuen ja ikäihmisten palvelujen myöntämisen perusteet yhdenmukaistuvat Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä 1.1.2017.

Palvelujen ja maksujen yhtenäistämisellä taataan se, että kaikki maakunnan asiakkaat ovat jatkossa yhdenvertaisessa asemassa.

Koko Siun soten alueella asiakasmaksut peritään 1.1.2017 alkaen lakisääteisen enimmäismäärän mukaisesti. Kokonaisuutena asiakasmaksut kuitenkin laskevat hieman.

Vuonna 2017 esimerkiksi terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu on aikuiselle 20,90 euroa per käynti, hammaslääkärin perusmaksu 13,30 euroa per käynti ja sairaalan poliklinikkamaksu on 41,70 euroa per käynti.