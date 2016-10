Joensuun puistojen alkoholistit saavat puheenvuoron Viinapirussa - "Heitä ei oltu tällä tavalla varmaan ikinä lähestytty"

Jos aamulla herää kuudelta, se on yhtä tuskaa. Ja miksikö? No siksi, että krapulajuomaa saa ostettua vasta yhdeksältä. Jos aamulla pystyy ajamaan polkupyörällä, se on hyvä. Jos ajaminen ei onnistu, kunto on tosi huono.

Joensuussa tehty Viinapiru-dokumentti antaa äänen puistoissa viihtyville alkoholisteille. Dokumentti sai alkunsa joensuulaisen elokuvaohjaaja Markku Kurosen ideasta.

Tavoitteena ei ollut osoittaa alkoholisteja sormella vaan kertoa heidän elämästään ja ajatuksistaan.

Tarjous dokumentin kohteena olemisesta oli aluksi puiston kansalle yllättävä.

– Heitä ei oltu tällä tavalla varmaankaan ikinä lähestytty, Kuronen kertoo.

Kuronen oli kuitenkin saavuttanut ryhmän luottamuksen piirtäessään Kanavanrannassa ja puistoissa taulunaihioita muutamina kesinä. Hän sai kokoon porukan, jossa parhaimmillaan oli parikymmentä henkilöä.

Dokumenttia ideoitiin yhdessä ja kuvaukset tehtiin viime kesänä.

– Vaikka epäuskon hetkiäkin oli, dokumentissa mukana oleva ydinryhmä oli kympillä mukana koko ajan. Heidän tavoitteenaan oli tehdä jotakin ja onnistua.

Eniten esillä ovat Aki Hietala, Markku Karhu sekä Seppo Turunen. Filmillä esiintyvien ikähaarukka on parikymppisestä kuusikymppiseen.

Reilun vartin mittainen dokumentti on karu kuvaus alkoholismista ja sen mukanaan tuomasta pakottavasta rutiinista, joka vie voiton kaikesta muusta. Ne kaikkein tärkeimmätkin asiat kuten perheen, lapset ja työn.

Toteutuksen mahdollistivat Soroppi ry, Kake-hanke ja ESR. Dokumentti on nähtävissä Youtubessa ja sitä tullaan esittämään myös yläkouluissa.

Katso Viinapiru-dokumentti alta tai osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=HOTiV_OWwbs