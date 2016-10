Kaikilla nuorilla lääkäreillä ei ole ajokorttia - haaste rekrytoinnissa

Pohjois-Karjalassa ajokortti on työpaikan saamiseksi melkeinpä pakollinen osa ammattitaitoa, mutta rekrytoinnissa voi tulla eteen, että kaikilla nuorilla lääkäreillä ei enää olekaan ajokorttia.

– Tämä on tässä ajassa lisääntyvä ilmiö, Siun soten kehittämisjohtaja Anu Niemi toteaa.

Niemi on tiedustellut asiaa valmistuvilta lääkäreiltä. Kun opiskeluaika asutaan kaupunkikeskuksissa ja vihreät arvot valtaavat alaa, ajokortti ei ole enää itsestäänselvyys.

Niemen mukaan logistiikka on laajemminkin kasvava ongelma. Joensuusta on vaikea päästä aamulla maakuntaan päin töihin julkisilla kulkuneuvoilla. Jos suuntana on Joensuu, yhteydet toimivat paremmin.

Rekrytointien onnistuminen peilaa myös maakunnan elinvoimaa:

– Lääkärinkin ensimmäinen kysymys on, mistä puolisolle työpaikka, Niemi kertoo.

Tavallisin tilanne maakunnan reunamilla on, että töitä toiselle ei löydy.

Siun sotessa lääkärin työnantaja on koko maakunnassa sama. Esimerkiksi Joensuun rekrytoinneissa tämän uskotaan jo näkyneen pyrkimyksenä varmistaa työpaikka.

Niemen mukaan Siun sote muuttaa tilannetta niin, että lääkärien liikkuvuus terveysasemalta toiselle on eri tavalla mahdollista kuin tähän asti.

– Eikä asiakkaallekaan ole enää kuntarajoja. On mahdollisuus valita paikka, mistä aika on saatavilla, Niemi huomauttaa. Ainakaan alkuvaiheessa maakunnan yhteistä ajanvarausta ei kuitenkaan tule.

Lue lisää: Pohjois-Karjalassa on nyt varsin hyvä lääkäritilanne

Koko juttu luettavissa maanantain Karjalaisesta.