Hutunniemen ja Pääskynpesän kaava meni nurin oikeudessa

Itä-Suomen hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen Ilomantsin kirkonkylän Hutunniemi-Pääskynpesä-alueen osayleiskaavaa koskevassa asiassa Museoviraston ja Sauvo Henttosen tekemien valitusten perusteella.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaan Ilomantsin kunnanvaltuuston vuosi sitten hyväksymä kaavamuutos on kumottava, koska se on sekä muinaismuistolain että maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.

Käsittelyvaiheessaan aikoinaan Hutunniemen asukkaiden keräämän adressinkin poikinut kaava joudutaan ottamaan nyt kunnassa uudelleen käsittelyyn.

Valituksenalaisessa osayleiskaavan muutoksessa on osoitettu Hutunniemeen kaksi pientaloaluetta. Pääskynpesän eli nykyisen Hyvinvointikeskus Toivonlahden välittömään läheisyyteen Ilomantsinjärven rantaan on kaavassa osoitettu kerrostaloalue.

Hutunniemen alueen osalta hallinto-oikeus toteaa, että alueen muinaisjäännöksistä Hutunniemi 2 -alue on riittävän tarkasti inventoitu ja rajattu.

Kyseessä on historiallisen ajan asuinpaikka, jossa on sijainnut Hiltula-niminen talo, jonka asukkaat on arkistojen perusteella identifioitu jo 1680-luvulle asti.

Selkeästi lainvastaisena hallinto-oikeus pitää sitä, että tämä kaavassa sm-merkinnällä varustettu muinaisen Hiltulan talon alue sijaitsee lähes kokonaan pientaloalueeksi kaavoitetulla alueella, eli talot on kaavoitettu Hiltulan päälle.

Hallinto-oikeus toteaa, että pientalojen aluevaraus on toteuttamiskelvoton ilman Museoviraston kanssa käytäviä neuvotteluja kiinteään muinaisjäännökseen kajoamisesta.

Rannassa sijaitsevien kivikautisten muinaisjäännösten osalta todetaan puolestaan tarvittavan lisää selvityksiä.

Pääskynpesän alueen osalta hallinto-oikeus toteaa, että osayleiskaavan muutos on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen, koska kaavamuutos ei perustu riittäviin selvityksiin niistä kaavan vaikutuksista, jotka kohdistuvat valtakunnallisesti merkittävän Pappilanvaaran maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Lisää aiheesta tiistain Karjalaisessa.