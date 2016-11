Lieksan monikulttuurinen tanssitapahtuma oli yleisömenestys

Vieraiden kulttuurien kohtaaminen ei ole aina helppoa, mutta Lieksassa on tehty määrätietoisesti työtä yhteisten kosketuspintojen löytämiseksi. Keskiviikkona Kulman juhlasalissa ihmiset tutustuivat toisiinsa erilaisten tanssien avulla.

Sudanilaiset, venäläiset, somalialaiset, afganistanilaiset, irakilaiset ja suomalaiset tanssit kiinnostivat sen verran paljon, ettei salissa riittänyt istumapaikkoja koko yleisölle.

Tapahtumaa järjestämässä olleen Lieksan Tukipisteen puheenjohtaja Irma Nykäsen mukaan vieraiden kulttuurien tanssiesityksistä saatiin erinomaisia kokemuksia jo aikaisemmin tänä vuonna järjestetyn Mahdollisuuksien torin aikana.

– Uusissa lieksalaisissa on paljon sellaisia ihmisiä, joille tanssiminen on hyvin luontainen tapa ilmaista itseään. Siksi ajattelimme, että olisi hyvä jos useampi eri kulttuuri pääsisi esittämään omia tanssejaan, Nykänen kertoi.

– Tanssissa ei tarvita edes sanoja, vaan viestitään liikkeillä ja eleillä. Se on oikein sopiva tapa tutustua.

Tapahtumaan osallistunut kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen oli samoilla linjoilla.

– Lieksa on tällä hetkellä hyvin monikulttuurinen kaupunki, minkä takia tällaisten kohtaamispaikkojen ja tapahtumien luominen on erityisen tärkeää. Vieraat asiat herättävät pelkoa ja ennakkoluuloja, ja paras tapa päästä niistä eroon on kohdata vieraat ihmiset ja tehdä asioita yhdessä, Määttänen sanoi.

– Pohjimmiltamme olemme ihan samanlaisia ihmisiä. Meillä on elämässämme samanlaisia tunteita ja pyrkimyksiä, halua tehdä asioita yhteisen hyvän eteen.

Lieksan Tukipisteen lisäksi keskiviikon tapahtuman järjestämiseen osallistuivat Märäjälahden vastaanottokeskus, Lieksan kristillisen opiston Valpas Ratkaisut Oy, Lieksan kaupungin liikuntahanke sekä Metka- ja Lumo-talot.