Joensuun kaupunki: Katualueiden talvihoidon pääpaino jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossa

Joensuussa ajoratojen, jalkakäytävien ja pyöräteiden talvihoidosta huolehditaan kiireellisyysjärjestyksessä, ja sitä määrittää katualueiden kunnossapitoluokitus laatuvaatimuksineen. Ajoratojen kunnossapidossa ovat luokat I, II ja III.

Yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapitoluokat ovat laatukäytävä, A ja B. Mitä korkeampi luokka, sitä vilkkaimmin liikennöidystä tiestä on kysymys. Eniten käytettyjä yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä on nostettu laatukäytävä-luokkaan. Tähän on osaltaan vaikuttanut lisääntynyt talvipyöräily.

Aurauksen lisäksi laatuvaatimukset ovat liukkauden torjunnasta, sohjon poistosta ja pinnan tasaisuudesta. Pääpaino talvihoidossa on aina jalkakäytävien ja pyöräteiden hoidossa. Esimerkiksi laatukäytävän aurauksen on oltava hoidettu aamukuuteen mennessä. Ensimmäisen luokan ajoradoilla työhön ryhdytään, kun kuivaa irtolunta on tiellä keskimäärin neljä senttiä.

Joensuun alueella talvihoitoon kuuluvia ajoratoja on 471 kilometriä ja yhdistettyjä jalkakäytäviä ja pyöräteitä 347 kilometriä. Ruutukaavalla olevista jalkakäytävistä noin 34 kilometriä on kiinteistöjen vastuulla.

Joensuussa katujen päivittäiset hoitotehtävät on jaettu kolmeen alueurakkaan. Joensuun kaupungin Tekninen keskus vastaa noin 60 prosenttia ajoratojen ja yhdistettyjen jalkakäytävien ja pyöräteiden pinta-alasta.

Työalue on kaupungin vilkkaimmin liikennöityä aluetta. Tekninen keskus hoitaa Kanervalan, Käpykankaan, Linnunlahden, Marjalan, Mutalan, Noljakan, Otsolan, Pilkon, Raatekankaan, Rantakylän, osan ruutukaavan, Siihtalan ja Utran alueista.

Destia Oy puolestaan hoitaa Hukanhaudan, Karsikon, Niinivaaran, Penttilän, Sirkkalan, Karhunmäen, Reijolan, Niittylahden, Hammaslahden, Heinävaaran, Kiihtelysvaaran, Koveron, Tuupovaaran, Enon ja Uimaharjun alueista. Lisäksi Pohjois-Karjalan ely-keskukselle kuuluu valtion omistamien teiden hoito. Valtion teitä kulkee kaupunginosien läpi.

Teknisen keskuksen hoitoalueilla työskentelee lumitöissä päivisin noin 30 työntekijää. Käytännössä 17 koneyksikköä lähtee aamuyöstä liikenteeseen, kun lumen lähtörajat ovat täyttyneet. Loput kolme konetta hoitavat muita talvihoitotehtäviä.

Kaupungille on saatu uusi tienhoitoauto, joka on merkiltään Volvo ja väriltään Ferrarin punainen. Se korvaa vuosimalli 1989 tienhoitoauton. Autoa käytetään talvisin lumen aurauksessa ja siirrossa. Sulan maan aikaan autoa käytetään kaupungin rakentamiskohteissa maansiirtotehtävissä.

Joensuun alueen katujen ja teiden aurauksia voi seurata reaaliajassa osoitteessa www.joensuu.fi/aurausseuranta.

Lähde: Joensuun kaupunki