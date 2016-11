Joensuun seutu kehittää pakolaispalvelujaan - oleskeluluvan saaneita odotettua vähemmän

Joensuun seudulla parannetaan pakolaisille tarjottavia palveluita. Taustalla on vuoden alussa alkanut kolmivuotinen Siltoja rakentamassa -hanke, jota rahoittaa Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto. Hankkeen puitteissa koulutetaan kuntien henkilöstä ja kehitetään pakolaisten neuvonta- ja koulutuspalvelua.

Maahanmuuttajatyön keskus Sillassa Joensuun keskustassa tarjotaan ilmaista neuvontapalvelua. Palvelua saa myös arabiaksi, joko ajanvarauksella tai ilman. Palvelu on ollut tarjolla vuoden alusta, ja päivittäin kävijöitä on keskimäärin kymmenkunta.

– Arkielämän asioista kysytään. Asunnossa saattaa olla jokin vika, ja kysytään ohjeita vikailmoituksen tekemiseen. Myös perheiden ongelmia ja rasismikokemuksia tulee jonkin verran, kertoo vertaisohjaaja Ahmed Taeeb.

Joensuussa alkoi lokakuussa myös uudenlainen perehdyttämiskoulutus. Pakolaiset saavat pian kuntaan muuton jälkeen neljän viikon mittaisen perehdytyksen suomen kieleen ja kulttuuriin omalla äidinkielellään.

Koulutus järjestetään kaikille uusille Joensuun seudun kuntiin muuttaville oleskeluluvan saaneille pakolaisille.

Joensuun seudulla on yhteensä yli 80 kiintiöpakolaista. Oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita on muuttanut vastaanottokeskuksista Joensuuhun noin 30, mikä on odotettua vähemmän.

– Joensuun seutu ei ole houkuttelevin alue Etelä-Suomeen verrattuna, toteaa projektikoordinaattori Tarja Munne.