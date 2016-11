Annu Ahonen jättää Polvijärven kunnanjohtajan tehtävät

Annu Ahonen, 38, siirtyy tammikuun alusta alkaen Kontiolahden Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtajaksi.

Ahonen on Polvijärven vs. kunnanjohtaja. Hän on toiminut tehtävässä huhtikuusta 2015.

Kontiolahden Yrityspalvelujen toimitusjohtajan tehtävään oli 28 hakijaa.

– Toimitusjohtajan tehtävä on kiinnostava ja Kontiolahden kunta elinvoimaisena kuntana houkutteleva. Olen innoissani, että pääsen mukaan kehittämään yhtiön ja myös kunnan toimintaa, kertoo Annu Ahonen.

Kontiolahden Yrityspalvelu Oy on Kontiolahden kunnan omistama yhtiö, jonka hallinnassa on 30 000 neliötä yritystoimitiloja ja yhtiön tase on 14 miljoonaa euroa. Yrityksen tehtäviä ovat yritystilojen rakennuttaminen, ylläpito sekä vuokraustoiminta.