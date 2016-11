Suomalaisia rajanylittäjiä viimevuotista vähemmän

Vuositasolla vuoden 2016 rajanylitysliikenne Niiralan rajanylityspaikalla on ollut lähes vuoden 2015 tasoa. Rajanylittäjiä on ollut yhteensä 1 248 589, mikä on noin 52 000 ylittäjää vähemmän kuin viime vuoden tammi–lokakuussa.

Ennakoitavissa on, että suomalaisten rajanylittäjien kokonaismäärä vuonna 2016 jäänee hieman vuotta 2015 alhaisemmaksi pääasiassa tupakkalain muutokseen liittyen. Niiralassa suoritettiin lokakuussa 108 637 rajatarkastusta. Tarkastusten määrässä ei ole merkittävää muutosta syyskuuhun 2016 verrattuna. Sen sijaan vuoden 2015 lokakuuhun verrattuna rajatarkastusten määrä oli noin 16 prosenttia pienempi. Suomalaisten rajanylittäjien osuus oli lokakuussa 2016 noin 63 prosenttia (68 372) ja venäläisten rajanylittäjien osuus oli noin 36 prosenttia (39 122). Muiden maiden kansalaisuuksia oli noin yksi prosentti kokonaisliikenteestä. Vuoden 2015 lokakuussa suomalaisten osuus oli noin 69 prosenttia (89 187) ja venäläisten noin 30 prosenttia (39 301). Lokakuussa Niiralassa evättiin maahan pääsy tai käännytettiin puutteellisten maahantuloedellytysten tai epäillyn rikollisen toiminnan vuoksi yhteensä 11 henkilöä.