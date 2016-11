Leukemiaa vastaan taistellaan nyt uusin keinoin: Iiris Ristanen on saanut harvinaista T-soluhoitoa Norjassa

Usein uusinutta leukemiaa vastaan taistellaan nyt maailmalla uusin keinoin. CAR-T-soluhoito perustuu potilaan oman immuniteetin hyödyntämiseen. Siinä potilaalta eristetään omia T-soluja ja niiden pinnalle ilmennetään keinotekoista reseptorimolekyyliä, joka tunnistaa leukemiasolun pinnalla olevan antigeenin. Kun geneettisesti muokatut solut annetaan takaisin potilaalle, ne kiinnittyvät leukemiasoluihin ja tuhoavat ne.

Lääkeyhtiö Novartiksen kustantamaan lääkehoitokokeiluun Oslossa valittiin noin vuosi sitten neljä osallistujaa. Heistä yksi oli joensuulainen Iiris Ristanen, 9. Ristanen on sairastunut pienen ikänsä aikana leukemiaan jo neljä kertaa. Syöpä on pysynyt kurissa lääkkeiden ja hoitojen aikana, mutta uusinut aina jonkin ajan päästä hoitojen päätyttyä. Ristaselle on tehty myös kantasolusiirto.

Kevään aikana annettu CAR-T-soluhoito on pitänyt ainakin toistaiseksi Ristasen syövän poissa ja olon hyvänä. Hän on voinut aloittaa tänä vuonna myös koulunkäynnin kolmannella luokalla. Muutaman kuukauden mittaiseksi jääneen ekaluokka-ajan jälkeen Ristanen on käynyt koulua vain sairaalassa tai opettaja on käynyt kotona.

Elämään rankan sairauden keskellä mahtuu myös unelmia, ja niistä osa – omien lempiartistien tapaaminen – on jo päässyt toteutumaan.

– Ihana olisi päästä joskus Pariisin Disneylandiin ja saada oma koira, Iiris Ristanen toivoo.

Lue lisää lauantain Karjalaisesta.