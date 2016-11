PKO:n Kivelä jatkaa MaRa:n hallituksessa

Pohjois-Karjalan Osuuskaupan toimitusjohtaja Juha Kivelä on valittu jatkamaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n hallituksessa.

MaRan liittokokous nimitti vuoden 2017 hallituksen 3.11. Helsingissä. Kivelä on ollut MaRan hallituksen jäsen vuodesta 2014 lähtien.

S-ryhmän ketjujohtaja Harri Ojanperä puolestaan on valittu jatkamaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017.

- Matkailu- ja ravintola-ala jatkaa kasvuaan. Toimialamme investoi, kehittyy ja kansainvälistyy. Maailman arvostetuimpia matkailuoppaita julkaiseva Lonely Planet on valinnut Suomen kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi vuodelle 2017. Suomi on kymmenen maan listalla ainut eurooppalainen maa. Alamme yhteiskunnallinen painoarvo ja arvostus kasvaa koko ajan. Alan keskeisimpänä edunvalvojana ja yhteisten asioiden ajajana MaRa ry:llä on ollut tässä kehityksessä erittäin tärkeä rooli, Ojanperä kiteyttää.