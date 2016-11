Outokummun kaupunki myy Varislahden vanhan koulurakennuksen Taneli Mustoselle 10 000 euron hintaan.

Tyhjillään ja kylmillään ollut koulurakennus on ollut myynnissä jo vuosia. Rakennus on valmistunut vuonna 1913. Noin 2,5 hehtaarin suuruisella tontilla on myös lautarakenteinen ulkorakennus sekä hirsinen sauna.

Perusteluna alhaiselle hinnalle on rakennuksen käyttökelvoton kunto sekä tontilla olevan lentopallokentän säilyttäminen kyläläisten käytössä.