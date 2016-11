Avioero, muutto, kuntoremontti – Muutokset pakottavat Suvi Palosaaren maalaamaan

Lapsesta saakka taidetta tehnyt Suvi Palosaari, 34, vakuuttaa, että aika on tehnyt tehtävänsä. Ja samalla sitä, että aika tekee hyvää. Käsiala löytyy monialaisuutta unohtamatta.

Siinä missä Lapin tyttö aiemmin rakasti oranssia ja voimakkaita Lapin värejä, nyt hänen teoksissaan hehkuvat turkoosit, punaiset ja ripaus kultaakin.

Ennen hän halusi tehdä realistisia kuvia, tarkkoja kuvauksia aiheistaan.

– Nyt siveltimen vedot merkitsevät enemmän kuin se, onko sellaista tai tällaista kukkaa oikeasti olemassakaan.

Tunteita vapaudesta -otsikolla kulkeva näyttely on parhaillaan esillä Kiihtelysvaaran palvelupisteessä. Yhdentoista teoksen näyttelykokonaisuus on ehyt. Esillä on monotypioita symbolisista kukista, joita ympäröi ilma, tuuli ikään kuin lennättämässä terälehtiä. Kuvissa kurotetaan kohti korkeuksia, taivutaan, kellutaan, kasvetaankin.

– Olen halunnut näihin kuviin kepeyttä. Työskennellessäni kuuntelen paljon klassista musiikkia ja välillä toki muutakin. Musiikki näkyy teosten nimissä. Niiden avulla katsoja pääsee kuuntelemaan sitä tunnelmaa, jossa olen teoksia työstänyt.

Palosaari maalaa kuvat lasilevylle, jolta painaa ne kostealle japaninpaperille. Tekniikka tarjoaa yllätyksellisyyttä.

– Jokainen vedos on pikkuisen arvoituksellinen. Tussilla luon kontrastia ja tiettyä kovuutta muutoin pehmeisiin kuviin, Palosaari paljastaa tekniikkansa saloja.

Suvi Palosaari kertoo, että hänen näyttelynsä ovat aina ajoittuneet elämänmuutoksiin. Aikoinaan opinnäytetyönäyttely syntyi isosiskon kuoleman aikoihin.

Tällä kertaa takana on avioero, muutto pois Kiihtelysvaarasta ja myös oman elämän kuntoremontti 30 kilon painonpudotuksineen.

– Olen joutunut puntaroimaan sitä, minkälainen ihminen olen. Mitä hyvää ja huonoa elämässä onkaan. Tuli pakottava tarve maalata. Taiteen tekeminen on ehdottomasti näyttelyä tärkeämpi prosessi.

Kuvat ovat selvästi irtautumiskuvia. Niissä on mustat pisteensä mutta myös valoisuutensa.

– Yksi lempiteoksistani on ”Tänään nousen kuitenkin”. Onhan tässä ollut hyviä ja huonoja päiviä.

Taiteilijalla on hänen mukaansa oltava vapaus kokeilla ja luoda jatkuvasti uusia työtapoja ja menetelmiä. Hän kritisoi sitä näkemystä, että öljyvärimaalarin pitäisi koko ikänsä vain maalata päätyäkseen mestariksi.

– Taiteilijat syyllistyvät itsekin luokittelemaan itseään ja toisiaan. Minusta on rikkaus kyetä maalaamaan, piirtämään, tekemään emalitöitä ja lasiteoksia. Eihän se da Vincikään keskittynyt vain yhteen asiaan, Palosaari nauraa.

Tunteita vapaudesta -näyttely on esillä marraskuun ajan Kiihtelysvaaran palvelupisteessä, joka on avoinna tiistaista keskiviikkoon ja perjantaisin kello 10–15 ja maanantaisin sekä torstaisin kello 10–19.