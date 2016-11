Lokakuussa yksi laiton rajanylitys Kiteellä

Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla maastorajalla havaittiin lokakuussa yksi epäilty laiton rajanylitys Venäjältä Suomeen. Laiton ylitys tapahtui Kiteen Närsäkkälän alueella.

Rajavartiosto jatkaa asian tutkimista.

Lisäksi Niiralassa evättiin maahan pääsy tai käännytettiin puutteellisten maahantuloedellytysten tai epäillyn rikollisen toiminnan vuoksi yhteensä 11 henkilöä.

Niiralan rajanylityspaikalla suoritettiin lokakuussa 108 637 rajatarkastusta.

Vuositasolla vuoden 2016 rajanylitysliikenne Niiralan rajanylityspaikalla on ollut lähes vuoden 2015 tasoa. Rajanylittäjiä on ollut yhteensä 1 248 589, mikä on noin 52 000 ylittäjää vähemmän kuin viime vuoden tammi–lokakuussa.

Odotettavissa kuitenkin on, että tupakkalain muutoksen myötä suomalaisten rajanylittäjien määrä jää tänä vuonna aiempaa pienemmäksi.

Suomalaisten rajanylittäjien osuus oli lokakuussa noin 63 prosenttia ja venäläisten rajanylittäjien osuus oli noin 36 prosenttia.