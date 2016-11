Kiteen kaupunginhallitus hyväksyi paloaseman kustannusarvion

Hinta-arvion nousu alkuperäisestä 2,5 miljoonasta eurosta johtuu pääasiassa talotekniikan ja teknisten tilojen tilamuutoksista. Väestönsuojasta lisähintaa tulee 83 000 euroa.

Uuden paloaseman päärakennuksen kerrosala on 1 024 neliömetriä. Pihaan tulee lisäksi 244 neliön varasto ja harjoitustorni portaikkoineen.

Palopäällikkö Seppo Törönen iloitsee jo uusista tiloista, mutta harmittelee samalla, että jokaisesta neliöstä on pitänyt tinkiä. Pelivaraa tulevaisuuden tilatarpeille ei ole yhtään.

Kiteen nykyinen paloasema on rakennettu 1950-luvulla ja pääosin asuinkäyttöön. Laajennuksia ja muutoksia on tehty useita, ja lopputuloksena on sokkeloiset ja epäkäytännölliset tilat. Sisäilmaongelmiakin on ilmennyt, minkä vuoksi ensihoitajien taukotilaksi on hankittu parakit.