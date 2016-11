Pohjois-Karjala hyväksyttiin Barentsin alueneuvoston jäseneksi

Barentsin alueneuvosto hyväksyi Pohjois-Karjalan jäsenyyshakemuksen tiistaina.

Alueneuvoston jäsenyys antaa Pohjois-Karjalalle mahdollisuuden olla vaikuttamassa entistä tiiviimmin esimerkiksi Barentsin alueen liikennesuunnitelmiin.

Pohjois-Karjalalle on tärkeää tuoda esille Petroskoi–Värtsilä–Niirala–Kajaani–Oulu-liikennekäytävän kehittämistä.

– Tämä on hyvä esimerkki kärsivällisestä työstä. Pohjois-Karjala on ollut Barentsin alueneuvoston tarkkailijajäsen vuodesta 2008, kertoo vs. kehittämisjohtaja Eira Varis Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta.

Maakuntaliitto on hakenut jäsenyyttä aiemmin vuosina 1997, 2001 ja 2008.

Maakuntaliiton edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti vuosittain Barentsin alueneuvoston ja -komitean kokouksiin ja erilaisiin Barents-seminaareihin ja -konferensseihin.

Ensi vuonna käynnistyvä Karelia CBC-ohjelma on erinomainen rahoitusväline käynnistää entistä tiiviimpi yhteistyö.

– Barentsin alueneuvosto työskentelee tiiviissä yhteistyössä valtioiden välisen Barentsin euroarktisen neuvoston kanssa. Siihen kuuluu alueita Pohjois-Norjasta, Pohjois-Ruotsista ja Luoteis-Venäjältä. Suomesta mukana ovat Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu.

– Yhteistoiminnan tarkoituksena on Barentsin ja koko Arktisen alueen keskinäisen kanssakäymisen edistäminen ja vahvistaminen. Toiminta tehostaa alueiden taloudellista yhteistyötä, pyrkii logistiikkayhteyksien parantamiseen, etsii ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan kysymyksiin. Toiminnassa keskeistä on luonnonolosuhteiltaan herkän Barentsin alueen ympäristöasiat ja ilmastonmuutos. Myös yhteistoiminnan vahvistaminen koulutuksen, tutkimuksen ja kulttuurin aloilla kuuluu Barents-yhteistyöhön, listaa maakuntahallituksen jäsen Heli Hjälm (kok).

Alueneuvoston päätöksen vahvistaa vielä Barentsin euroarktisen neuvoston virkamieskomitea Nenetsissä joulukuussa.

Neuvostot on perustettu vuonna 1993 edistämään Barentsin alueen kestävää kehitystä.