Marjalassa opastettiin heikoista jäistä - lapsia nähty kanavassa jo alkuviikosta

Jos huomaa, että joku on tippunut jäihin, pitää heti soittaa hälytysnumeroon, kertoo palomies Lari Parkkinen Marjalan koulun ja päiväkodin lapsille.

Yksin ei saa heikoille jäille mennä jäihin tippunutta pelastamaan, vaan paikalle on hälytettävä pelastuslaitoksen lisäksi aikuinen.

Jäihin tippuneelle heitetään köysi tai naru, jos sellainen on lähettyvillä. Jäälle mennään ryömien, ei kävellen tai juosten. Pelastuslaitoksen auto ohjataan paikalle.

Samat säännöt koskevat niin lapsia kuin aikuisiakin.

Pelastuslaitos kävi torstaina kertomassa jäällä liikkumisesta ja sen vaaroista Marjalassa.

Marjala on otollinen paikka tietoiskua varten, sillä kanava houkuttaa jäällä kävelijöitä. Kanavan jäällä oli ollut lapsia leikkimässä jo alkuviikosta.

– Tässä on virtaava vesi, joten jäätilanne on aina arvaamaton. Jäihin on aiempina vuosina pudonnutkin ihmisiä, taustoittaa Marjalan koulun opettaja Marko Sillanpää.

Palomies Lari Parkkinen muistuttaa, että avun tuleminen Noljakasta Marjalaan kestää 7–8 minuuttia.

– Se on pitkä aika odottaa jäissä. Liian pitkä. Jäille ei yksinkertaisesti ole mitään asiaa.