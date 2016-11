Televisioita viritettävä uudelleen Joensuussa

Antenniverkossa olevien televisioiden kanavat on viritettävä uudelleen Joensuussa. Syynä ovat lähetystaajuuksiin tulleet muutokset.

Antenni-tv-verkon Joensuun Vestinkallion täytelähetinasemalla B- ja C -kanavanippujen lähetystaajuudet muuttuivat tiistaina. B-kanavanipun uusi lähetystaajuus on 490 MHz eli kanava 23 ja C-kanavanipun uusi lähetystaajuus on 586 MHz eli kanava 35.

B-kanavanipussa näkyvät muun muassa MTV3, Nelonen ja Sub. C-kanavanipun kanavia puolestaan ovat muun muassa Fox, Hero ja Frii.

Useimmat vastaanottimet etsivät kanavat automaattisesti. Kuluttajan tulee vain käynnistää kanavahaku. Jotkin vastaanottimet saattavat vaatia tehdasasetusten palauttamisen ennen kanavahaun tekemistä. Ohjeet kanavien viritykseen löytyvät http://www.taajuusmuutos.fi tai laitteen käyttöoppaasta.

Joissakin tapauksissa taajuuksien muuttuminen saattaa myös vaatia muutoksia antennijärjestelmiin.