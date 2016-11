Juuassa tällä hetkellä maan toiseksi paksuin lumipeite

Forecan lumikartta näyttää, että Juuan Niemelän mittauspisteellä on tällä hetkellä lunta jo 23 senttiä.

Se on Suomen toiseksi korkein lukema. Eniten lunta on Pohjois-Savossa Rautavaaralla, jossa lunta on 26 senttiä.

Pohjois-Karjalassa itärajalla lunta on 14-15 senttiä, Joensuun alueella noin 11 senttiä.

Helsinki-Vantaalla lunta on neljänneksi eniten, siellä lumikerroksen paksuus on 22 senttiä.

Katso Forecan lumikartta alta.