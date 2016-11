Taigarautiaisilla hurja vaellussyksy - viitatiainen löytyi Uimaharjusta ja Ilomantsista

Uimaharjulainen luontoharrastaja Reijo Erola sai viime torstaina mieluisan vieraan linturuokinnalleen, kun siltä löytyi harvinainen viitatiainen. Lintu kävi syömässä auringonkukansiemeniä Erolan lintulaudalta koko päivän.

Vielä perjantaina aamupäivälläkin tiainen vieraili ruokinnalla parikymmentä minuuttia, mutta sen jälkeen sitä ei ole näkynyt.

– Ehkä sillä on vielä vaellusviettiä, ja se on jatkanut matkaansa. Toisaalta täällä taajamassa ruokintoja on tiheässä, niin voihan se viipyä jossain aivan lähelläkin, Erola arvioi.

Viitatiaisia pesii kaukana idässä ja toisaalta laajoilla alueilla Euroopassa. Suomessa se on ollut aina harvinaisuus.

Syksyllä 2010 koettiin viitatiaisten hurja vaellus Suomeen. Silloin sekä seuraavan talven ja kevään aikana viitatiaisia havaittiin Suomessa reilusti kolminumeroinen luku. Pohjois-Karjalassakin niitä nähtiin tuolloin runsaasti.

Tänä syksynä viitatiaisilla on vaihteeksi jälleen ollut vaellusta, ei kuitenkaan aivan niin voimakasta kuin kuusi vuotta sitten. Havaintoja on kuitenkin tehty jo muutamista kymmenistä viitatiaisista, mikä sekin on syksyn 2016 tavoin poikkeuksellista.

Myös Ilomantsissa on saatu viime päivinä ihailla ruokinnalla käyvää viitatiaista.

Kuvassa oleva Matti Koivulan Helsingissä 6. marraskuuta kuvaama taigarautiainen on toinen laji, joka on vaeltanut Suomeen tänä syksynä voimakkaasti. Itse asiassa taigarautiaista voi hyvin pitää vuoden 2016 lintulajina Suomessa, siksi sensaatiomainen tuon lajin lento idästä Suomeen ja muualle Länsi-Eurooppaan on ollut.

Taigarautiaisia on nähty Suomessa syksyn mittaan ainakin 70 yksilöä, ja osa on edelleen aloillaan. Tämäkin laji voi löytyä talven aikana ruokinnoilta.

