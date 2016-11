Maakuntahallitukselta miljoonavaraukset Nurmeksen ja Lieksan suurhankkeille

Pohjois-Karjalan maakuntahallitus teki varauspäätöksen kahdesta suuresta hankkeesta, jotka sijoittuvat Lieksaan ja Nurmekseen. Päätös syntyi maakuntahallituksen kokouksessa maanantaina.

Kyseessä ovat Nurmeksen bioteollisuusalueen ratapiha ja kulkuyhteydet -hanke sekä Lieksan Kevätniemen yritysalueen vahvistaminen, bioterminaali, infrastruktuuri ja kokonaissuunnittelu -hanke.

Molemmat hankkeet täyttävät EU-ohjelman valintakriteerit. Kumpikaan investointi ei ole lopullisesti varmistunut, mutta kummankin investoinnin valmistelut etenevät hyvin. Sekä Nurmekseen että Lieksaan on sijoittunut useita yrityksiä, ja odotettavissa on lisää kotimaisia ja ulkomaisia yritysinvestointeja, päätöstä perustellaan.

Maanantaina maakuntahallitus päätti, että hankkeille varataan EU:n ja valtion rahoitusta kummallekin miljoona euroa edellyttäen, että MYR suosittelee hankkeiden rahoittamista. Maakuntahallitus tekee lopulliset rahoituspäätökset maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyn jälkeen.

Hankkeiden rahoituksen suhteen päätettiin vuonna 2015 edetä siten, että odotetaan, kumpi hanke etenee nopeammin ja miljoonan euron rahoitus varataan tälle hankkeelle.

– Nyt on edetty tähän tilanteeseen: kummastakaan ei ole tehty investointipäätöstä, mutta hankkeet etenevät meidän tietojemme mukaan hyvin, eikä niitä pystytä laittamaan järjestykseen. Rahoituspuoli on selkeytynyt siten, että kummallekin hankkeelle on mahdollista ohjata miljoona euroa, kertoo vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen.

Lieksa haki rahoitusta 1,3 miljoonaa euroa hankkeen kustannusarvion ollessa noin 2,5 miljoonaa euroa. Nurmeksessa kokonaishanke on noin 1,8 miljoonaa ja rahoitusta haettiin noin 1,3 miljoonaa euroa.

Maakuntahallitus myönsi rahoituksen myös Pohjois-Karjalan kauppakamarin hankkeelle, jossa ohjataan maakunnan yrityksiä digipolulle. Digitalisaatio on yksi keskeisistä voimavaroista, kun alueen yrityksille luodaan rakenteita ja toimintamalleja, joilla ne selviävät aikaisempaa paremmin globalisoituvassa kilpailussa ja sopeutuvat paremmin meneillä oleviin elinkeinorakenteen muutoksiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda toimenpideohjelma, jonka avulla Pohjois-Karjala on valtakunnallisesti yksi kolmesta parhaasta maakunnasta, kun mitataan alueiden yritysten kyvykkyyttä ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja osaksi yritysten liiketoimintaa.

Hankkeen kustannusarvio on 100 000 euroa ja se sai rahoitusta AIKO-ohjelmasta 70 000 euroa.