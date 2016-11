Lehmon Soralaan noin 30 asuintonttia ja päiväkoti

Lehmon eteläpäähän Soralan alueelle kaavaillaan 14,2 hehtaarin suuruista uutta asuinaluetta. Soralaan suunnitellaan 29 asuintonttia sekä yhtä päiväkotitonttia. Päiväkoti on suunniteltu alueen eteläpuolelle Kylmäojantien varrelle.

Lisäksi alueelle tulee kaksi erillistä luonnonsuojelualuetta, joilla suojellaan uhanalaisen pikkusinisiipi-perhoslajin elinympäristö.

Soralan alueelle ajetaan Kylmäojantieltä, josta erkanee alueen kokoojakatu ja siitä tonttikatu, josta eriytyy kaksi kujaa. Uutta kaavatietä joudutaan rakentamaan lähes kilometri ja kevyen liikenteen väyliä yli 200 metriä.

Kaavan laajennusalue on vanhaa maa-ainesten ottoaluetta, jota on täytetty erilaisilla aineksilla. Alueella on tehty laajoja selvitystöitä ja laadittu esirakentamissuunnitelma.

Soralan alueen rakentaminen liittyy Lehmon asemakaava-alueen tiivistämiseen. Kunnan tavoitteena on, että alueelle pääsisi rakentamaan jo ensi vuonna. Ympäristölautakunta käsittelee kaavaa keskiviikkona.