Avannon luokse johtaneet jäljet säikäyttivät Liperissä tiistaiaamuna pelastuslaitoksenkin

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos kertoo saaneensa tiistaiaamuna kello 8.15 tarkistustehtävän Käsämäntielle Liperin kirkonkylään.

Tehtävänä oli "Kengän jäljet jäällä purossa, pyöreä reikä, ei ketään paikalla."

- Sydän löi pari ylimääräistä lyöntiä, sillä tiedän, että lapset koulumatkallaan ovat hyvin kiinnostuneita tuosta purosta, etenkin kun jäitä on alkanut tulla, pelastuslaitos kirjoittaa.

Tällä kertaa oli onnea, sillä jäässä ollut reikä oli matalalla kohdalla eikä ketään löytynyt.

Tapahtumapaikalla on kuitenkin virtaava puro, jossa on sulaa. Vähän matkan päässä avannosta on pelastuslaitoksen mukaan reilusti yli metrin verran vettä.

Pelastuslaitos muistuttaa lapsia ja vanhempia edelleen, että jäät ovat vielä aivan liian heikkoja niillä liikkumiseen.

Katso pelastuslaitoksen koko Facebook-päivitys alta.