Martat neulovat villasukkia veteraaneille - tavoitteena saada pari jokaiselle maakunnan veteraanille

Pohjois-Karjalan Martat ja Pohjois-Karjalan Osuuskauppa (PKO) haastavat Pohjois-Karjalan martat ja kaikki muutkin veteraanien auttamisesta kiinnostuneet neulontatalkoisiin.

Lauantaina 19.11. kello 10-14 Joensuussa Prismassa ja Sokoksessa järjestettävässä tapahtumassa aloitetaan neulomaan villasukkia Villasukat veteraaneille Suomi 100 vuotta – kampanjaa varten.

Villasukat on tarkoitus lahjoittaa veteraaneille vuoden 2017 maaliskuussa osana Suomi 100 –juhlallisuuksia. Pohjois-Karjalassa on 961 sotiemme veteraania ja tavoitteena on saada lahjoitettua jokaiselle veteraanille villasukat.

Lauantain neulontatapahtumissa PKO tarjoaa lahjoittaa martoille tarvittavat villalangat. Marttapiiri toimittaa tapahtumaan neulontaohjeet.

- Tähän mennessä yhteensä 50 marttaa on ilmoittautunut mukaan neulontatapahtumaan. Paikan päälle voi tulla neulomaan kuka tahansa asiasta kiinnostunut.

- Lisäksi martat antavat neuvoja neulontaan, kuten esimerkiksi sukan kantapään tekemiseen. Tilaisuuteen kannattaa ottaa omat neulontapuikot mukaan, Pohjois-Karjalan Marttojen toiminnanjohtaja Katja Kolehmainen sanoo.