Liperin Tikansaareen perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue

Alue on vanhapuustoista harjumetsää, jossa on korpi- ja lehtolaikkuja. Se on osa Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Oriveden-Pyhäselän saaristot -kohdetta. Pääosa alueesta sisältyy myös rantojensuojeluohjelmaan, ja lisäksi Tikansaari kuuluu kokonaisuudessaan harjujensuojeluohjelmaan.

Perustettavaan suojelualueeseen kuuluvat Tikankaivannon salmen molemmin puolen sijaitsevat kapeat niemet. Vanhapuustoisia harjumetsiä on yhtenäisimmin suojelualueen Tikankaivannon kaakonpuolisessa osassa. Suojelualueen luoteisosan nuoremmissa metsiköissä monimuotoisuusarvoja lisäävät laikuittainen lehtoisuus ja harjujen paisterinnekasvillisuus.

Suojelualueen harjumetsissä esiintyy siellä täällä myös lehmusta.

Kohde täydentää osaltaan Oriveden-Pyhäselän saaristojen aikaisemmilla suojelupäätöksillä rakentamisen ulkopuolelle jääneitä alueita ja tukee samalla Natura-alueelle keskeisen saimaannorpan suojelua lajin pohjoisimmalla elinalueella.

Tehty suojelupäätös ei rajoita jokamiehen oikeuksia.