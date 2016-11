Siwa avautuu pian K-Marketina Outokummussa

Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi jatkuu ripeällä tahdilla. Siwa Outokumpu osoitteessa. Alavinkatu 27 avautuu K-Market Alavinkatuna torstaina 24. marraskuuta, Kesko tiedottaa.

Tiedotteen mukaan muutoksessa kaupan tuotevalikoima ja ilme vaihtuvat. Tuotteiden hintatasoa on laskettu, ja valikoimaan tulee noin tuhat Pirkka- ja K-Menu-tuotetta. Muutoksen jälkeen kaupassa käy K-Plussa-kanta-asiakaskortti, Keskosta kerrotaan.

– Rakennamme parhaillaan Suomen kattavinta ja palvelevinta lähikauppaverkostoa. Kauppojen hintataso laskee K-Marketiksi muuttumisen myötä jopa 20 prosenttia, joten muutos on asiakkaille erittäin positiivinen, kertoo Keskon varatoimitusjohtaja ja päivittäistavarakaupan toimialajohtaja Jorma Rauhala.

Käynnissä on Siwojen ja Valintatalojen nopea muuttaminen K-Marketeiksi. Vuoden 2016 loppuun mennessä yli 220 kauppaa avautuu K-Marketeina. Vuoden vaihteen jälkeen muutettavien kauppojen aikataulu selviää myöhemmin.

Tavoitteena on siirtää kaikki entiset Siwat ja Valintatalot K-kauppiaille seuraavan kahden vuoden aikana. Kauppaverkoston laajentuessa Kesko rekrytoi ja kouluttaa satoja uusia K-kauppiaita.

Vuoden 2016 loppuun mennessä arviolta 20 kauppaa on saanut K-kauppiaan.

Siwojen ja Valintatalojen muutostöiden lisäksi Keskolla on käynnissä koko K-Market-ketjun uudistus. Uuden ilmeen mukaisia kauppoja on ilmestynyt katukuvaan huhtikuusta alkaen. Tiedotteen mukaan koko ketju on uudistettu vuoden 2018 loppuun mennessä.