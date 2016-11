Joensuu-päivä tarjoaa kahvia ja kulttuuria

Joensuu-päivää juhlitaan tiistaina 29.11. kahvitarjoiluin ja monenlaisin tapahtumin. Joensuussa Teatteriravintolassa tarjoillaan aamukahvia kello 8–10 ja jaetaan myös kaupungin viralliset palkinnot. Maaseutualueella palvelupisteissä on sekä kahvia että ohjelmaa päivän aikana. Nuorisokeskus Whisper tarjoaa kahvit 150:lle ensimmäiselle nuorelle kello 10–14 sekä mahdollisuuden tutustua nuorten aikuisten palveluihin ja Nuorisoverstas ry:n toimintaan.

Päivän aikana on myös runsaasti maksutonta kulttuuritarjontaa esimerkiksi museoissa ja pääkirjastossa. Museoihin on vapaa sisäänpääsy koko päivän, kaupunginorkesterin puhaltajat jalkautuvat ottamaan varaslähtöä jouluun, Pentti Rasinkangas viihdyttää Carelicumin lastenkonsertissa ja Grafiikan pajalla on avoimet ovet. Pakkahuoneella on vapaa pääsy Ainot-tanssimusiikkiesitykseen ja konservatorion salissa on Tervetuloa Sadunmaahan -konsertti.

Koko Joensuu-päivän ohjelma löytyy osoitteesta http://www.joensuu.fi/joensuupaiva.