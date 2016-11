Ei tyypillinen virastokoriste: Miestenlehden nainen löytyy kaupungintalolta - kuva

Pääovesta sisään. Oikealla olevat raput ylös. Ylätasanteen poikki ja sisään rappuja vastapäätä olevasta ovesta. Pari askelta ja käännös vasemmalle. Karttapiirtäjän huoneen ohi.

Ja siellä se peräseinällä roikkuu. Outokummun kaupungintalon teknisen osaston toisen kerroksen sivukäytävän päätyseinällä vastaan tulee yllättävä helmi.

Jyrki Puhakan öljyvärimaalaus Miestenlehden nainen ei ole tyypillinen virastojen seinäkoriste.

Ei abstraktia suhjua, ei väsynyttä mustavalkoista grafiikan lehteä ystävyyskunnalta Tanskasta, ei loskaista talvimaisemaa, ei pönötysmuotokuvaa kekkosennäköisestä kunnanisästä.

Sen sijaan räväkkä, rohkea ja aistillinen alastontutkielma.

Teos on maalattu vuonna 1984 eli vuosi Leevi and the Leavingsin Kyllikki-kappaleen julkaisusta.

Kappaleessahan lauletaan: ”Sinä miestenlehdessä pyllistit / Ja mua juopporentuksi pystybaarissa solvataan” Puhakan miestenlehden nainen ei pyllistä, mutta mielleyhtymä on vahva ja tuskin sattumaa. Pystybaari on tässä skenaariossa tien toisella puolella oleva ABC.

Kyllikki-kappaleen sanoitukset ovat Gösta Sundqvistin sanoituksille tyypillisesti haikeat, melankoliset, surulliset, hivenen humoristiset, lämpimät ja surkuhupaisat.

Puhakan teos on jylhempi tulkinnassaan. Vahvaa punaista, jyrkkiä linjoja ja picassomaista naiskuvaa. Esteettisesti mitä mainioin teos.

Hyvä taideteos resonoi eri tavoin eri ajassa ja nykykatsoja liittääkin teokseen myös kriittistä luentaa: miestenlehtien välittämä naiskuva, jossa nainen on persoonaton katsomisen kohde.

Jotenkin kuvaavaa, että kunnan tiedoissa teoksen on merkitty roikkuvan ”esson-päädyssä”.

Tämä synnyttää mielleyhtymän rasvamonttuun ja huoltsikan seinällä roikkuvaan tyttökalenteriin. Lienee jo suurilta osin mennyttä maailmaa, onhan tämän vuoden legendaarinen Pirelli-kalenterikin Annie Leibovitzin kuvaama ja kuvissa esiintyy Patti Smithin kaltaisia ”voimanaisia”.

Sama katseen vallan ongelma, josta tyttökalenteritkin nyt siis pyrkivät eroon, on puhuttanut taidetta vuosikymmeniä.

Kovin kriittinen Puhakan ote ei kuitenkaan ole, mutta ei teosnimestään huolimatta kyllä pornografinenkaan.

Alla kuva maalauksesta. Kun kuvaa klikkaa, se näkyy isompana.