Höljäkän susille ei ole saatu karkotuslupia

Nurmeksen Höljäkässä on jo pidempään liikkunut susilauma, joka on tullut koko ajan rohkeammaksi ja rohkeammaksi. Laumalle on haettu poliisilta karkotuslupaa, mutta sitä ei ole saatu.

- Tuntuu siltä, että karkotuksen kriteerit muuttuvat sitä tiukemmiksi, mitä enemmän susien käyntejä on, Höljäkän ja Viekin susireviirityöryhmän vetäjä Esa Kortelainen sanoo. Työryhmän on asettanut Riistakeskus, ja sen tehtävänä on toimia susiasioiden tietokanavana kansalaisilta viranomaisille. Höljäkässä on kirjattu elokuun lopusta lähtien noin 40 tapausta, jossa susi on käynyt sataa metriä lähempänä asuinrakennusta. Sudet ovat käyneet myös pihoissa. Lumien tultua kolme sutta kulki Päivi Eskelisen kotipihan lävitse. - Sudet olivat kulkeneet noin 20 metrin päästä rappusista. Myöhemmin näin tyttäreni kanssa susia noin 200-300 metrin päässä pellolla. Eskelinen arvioi, ettei susien kesyyntyminen pääty ilman karkottamistoimia.