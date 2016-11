Yrittäjä Risto Boxberg sai Nurmes-palkinnon

Nurmeksen kaupunki luovutti vuoden 2016 Nurmes-palkinnon yrittäjä Risto Boxbergille kaupunginvaltuuston kokouksessa torstaina.

- Nurmes on merkittävä matkailukaupunki, jonka kehittämisessä jotkut toimijat ovat olleet alusta asti mukana. Boxberg on tehnyt Nurmeksessa yli neljäkymmentä vuotta kestävän työuran rakennuttajana ja keskeisenä matkailutoimijana. Tänä aikana hän on muun muassa rakennuttanut Nurmeksen matkailukaupunkiin 81 lomahuoneistoa. Hän on myös viikko-osakekaupan ja kulttuurimatkailun uranuurtajia Suomessa, kaupunki toteaa.

Nurmes-palkintona myönnetään Eeva Ryynäsen tekemä pronssinen laulupuu. Kiertopalkinnoksi Boxberg saa ison kivisen karhun.

Kaupungin mukaan palkinto jaetaan tunnustuksen osoituksena yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai laitokselle, joka on viime aikoina toiminut ansiokkaimmin Nurmeksen talous-, elinkeino- tai yhteiskuntaelämän hyväksi, taikka muulla tavoin on merkittävimmin vaikuttanut Nurmeksen kaupungin kehitykseen.

Palkinto on jaettu vuodesta 1973 lähtien 32 kertaa. Viimeksi Nurmes-palkinto myönnettiin kaupunginkamreeri Jari Lampiselle vuonna 2015 .