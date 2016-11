Terapiakoira Limen vierailu on päivän kohokohta - ”Tulithan sinä taas”

Juuan Tetrituvan hoitokodissa Lime-terapiakoira juoksee innoissaan vanhan ystävänsä Vappu Remeksen jalkoihin ja istahtaa odottamaan nameja ja silityksiä. Sokean naisen kasvoille leviää hymy. Remes juttelee koiralle iloisesti ja halaa sitä.

- Tulithan sinä taas, kyllä minä olen odottanut sinua. Tytär toi sinulle uusia namuja, odotahan vähäsen, Remes sanoo ja jatkaa, että Limen käynti on koko päivän kohokohta.

- Minä olen koko ikäni hoitanut eläimiä: lehmiä, kissoja ja koiria. Navetassa olen kasvanutkin, kun eihän silloin ollut muuta päivähoitoa. Eläimet ovat parhaita kavereita, Remes nauraa ja silittää Limeä.

Juuan Hoito ja Hoiva Oy:n hoitokodit ovat panostaneet vihreän hoivan periaatteisiin. Siinä hyödynnetään ympärillä olevaa luontoa ja kotieläimiä virikkeinä asukkaille. Navetassa on lampaita, pihalla käyskentelee kanat kesäisin, ja sisällä kissat kehräävät sohvalla. Omasta puutarhasta asukkaat saavat esimerkiksi juureksia, marjoja ja yrttejä.

Rauhallinen ja ihmisrakas musta labradorinnoutaja Lime on suosittu ja ahkera työntekijä. Se ei ole koskaan huonolla tuulella. Limen työkaverina työskentelee mielenterveyshoitaja Katja Tsupari.

- Lime ja kultainennoutaja Onneli ovat terapiakoiria. Ne työskentelevät neljänä päivänä viikossa kahdesta kolmeen tuntiin. Koirat eivät jaksa olla koko päivää töissä. Onneli on tällä viikolla näyttelyssä, joten se on nyt poikkeuksellisesti poissa töistä, Tsupari kertoo.

Koira-avusteinen työskentely on ohjaajalle vaativaa. Kyse on enemmän kutsumusammatista kuin harrastuksesta, ja se vaatii paljon perehtymistä ja suunnittelua. Katja Tsupari on ollut koirien kanssa tekemisissä koko elämänsä. Hän on saanut eläinavusteisen valmentajan koulutuksen Haaparannassa.

- Koulutus antaa perustiedot eläinavusteista hoitotyöstä ja eläimen terapeuttisesta vaikutuksesta. Tärkein oppiminen tapahtuu kuitenkin käytännössä eläimen kanssa, Tsupari summaa.

