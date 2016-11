Joensuulainen Mauno Hirvonen jatkaa Radioamatööriliiton hallituksessa

Joensuulainen Mauno Hirvonen jatkaa Suomen Radioamatööriliiton hallituksessa. Hirvonen on ollut Suomen Radioamatööriliiton hallituksessa vuodesta 2014 lähtien. Liiton syyskokouksessa erovuorossa ollut Hirvonen valittiin vuodeksi hallitukseen eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Hirvonen on harrastanut radioamatööritoimintaa aktiivisesti 1970-luvun alusta lähtien. Hän on Pohjois-Karjalan Radiokerhon perustajajäsen ja kunniapuheenjohtaja ja ollut pitkään kerhon hallituksessa ja kouluttajana.