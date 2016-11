Kuvat: Kauppahallin purkaminen etenee - jäljellä enää puolet rakennuksesta

Joensuun keskustan kauppahallin purkaminen edistyy.

Viikko sitten tiistaina alkanut purkaminen on edennyt jo siihen pisteeseen, että rakennuksesta on jäljellä noin puolet.

Koko rakennuksen on tarkoitus olla matalana jo loppuviikosta.

Joensuun koko torialue on nyt työmaana, sillä koko aluetta uudistetaan. Torialue on aidattu ja siltä on kuorittu asfaltti pois.

PKO rakentaa torille toriparkin ja kaupunki uudistaa torin ympäristön.