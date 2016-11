Ammatinvalinta voi ahdistaa - 14 prosenttia maakunnan nuorista työnhakijoista peruskoulupohjaisia

Noin 14 prosenttia 15-24-vuotiaista työttömistä työnhakijoista etsii työtä peruskoulupohjalla. Kaikkiaan maakunnan työttömistä hieman yli neljännes on pelkän perusasteen koulun käyneitä, selviää Pohjois-Karjalan ely-keskuksen lokakuun tilastoista.

Osa jää valitsematta yhteishaussa peruskoulun päättymisen jälkeen, osa keskeyttää opinnot omasta halustaan.

Hakujärjestelmä velvoittaa siihen, että heti peruskoulun tai lukion jälkeen on osattava valita tulevaisuuden ammatti. Siksi päätöksen tekeminen voi ahdistaa, tietää ohjaamokoordinaattori Heli Pesonen Ohjaamo 2.0 -hankkeesta Joensuun nuorten palvelukeskuksesta.

Ohjaamo on tarkoitettu alle 30-vuotiaille. Valtakunnallisesti toiminnan ytimessä on uraohjaus ja koulutusneuvonta. Tavallisin asiakas on nuori aikuinen, jolla olisi halua kouluttautua, mutta omaa alaa tai sopivaa opiskelumuotoa ei omin avuin löydy.

- Taustalla on hyvin monenlaisia syitä. Lähdetään opiskelemaan alaa, jolle kaveritkin menevät, elämäntilanne muuttuu, tai on esimerkiksi koulukiusaamista, jonka vuoksi koulunkäynti ei onnistu.

Psykologi Mirja Kuiri Pohjois-Karjalan te-keskuksesta näkee, että yllättävän iso merkitys on kotoa saadulla mallilla.

- Miten kotona on puhuttu kouluttautumisesta? Onko kotoa saatu sinnikkyyden mallia ja uskoa siihen, että koulutuksesta on hyötyä tulevaisuudessa.

Nuoria kouluttautumattomia isompi ryhmä ovat keski-ikäiset työttömäksi jääneet, jotka kuuluvat siihen ikäpolveen, joille kouluttautuminen ei ollut itsestäänselvyys.

Lue lisää tiistain Karjalaisesta.