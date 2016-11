Loma-Kolille puupuisto ja ohjelmapalvelukeskittymä

- Olen tyytyväinen, että saimme Mika Okkosen luotsaamaan Koli Activin mukaan Loma-Kolin alueen matkailutoimintojen monipuolistamiseen. Puupuisto yhdistettynä monipuoliseen ohjelmapalvelu- ja tapahtumatarjontaan tuo alueelle täysin uudenlaisen matkailullisen tuotteen ja lisää koko Kolin alueen vetovoimaa, PKO:n matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Mikko Hautasaari sanoo tiedotteessa.

Koli Activ Oy:n toimitusjohtajan Mika Okkosen heidän on tarkoitus avata osa toiminnoista jo tulevaan joulunaikaan.

- Teemme entisen laskettelurinteen alueelle lumikenkäilypuiston, jossa on merkattuja lumikenkäreittejä. Lisäksi teemme pulkka-, liukuri- ja tuubimäkiratoja sekä curlingkentän. Alueella on myös lohien pilkintää. Meillä on tarjolla myös moottorikelkkavuokrausta ja lapsille on oma moottorikelkkarata. Lisäksi tarjolla on myös suksi- ja lumikenkävuokrausta.

Entinen rinnekahvila muuntuu ravintolaksi, josta saa Okkosen mukaan pikaruokaa, kuten hampurilaisia ja pitsaa. Suunnitelmia on myös mietitty pidemmällä tähtäimellä.

- Kesän suunnitelmista kerromme erikseen ja talvikaudelle 2017-2018 tarkoituksena on avata alueelle myös ensilumenlatu, Okkonen sanoo.

PKO suunnittelee puupuiston yhdessä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa. Asiantuntija-apua hankkeeseen tarjoaa myös Metsähallitus.

PKO ilmoitti lokakuussa, ettei Loma-Kolin rinteitä enää avata vaan laskettelupalvelut keskitetään Ukko-Kolille.