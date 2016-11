Hiihtolatuja kunnostetaan parhaillaan - Repokalliolle pääsee jo

Kontiolahden ampumahiihtostadionin jäähdytetyllä ladulla on hiihdetty jo lokakuusta asti.

Hiihtolatujen kunnostus on alkanut. Linnunlahden ensilumen latu on ollut käytössä jo jonkin aikaa, mutta tänä aamuna kaupunki on kunnostanut myös Hukanhaudalla olevan Repokallion neljän kilometrin pituisen lenkin.